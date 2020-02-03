السعودية: الطلاب العائدون من الصين غير مصابين بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن نتائج الفحوصات المخبرية الأولى للطلاب السعوديين العشرة العائدين من الصين جاءت سلبية، وهو ما يعني أنهم غير مصابين بفيروس كورونا.

يذكر أن طائرة سعودية كانت وصلت، الأحد، إلى العاصمة الرياض وعلى متنها 10 طلاب أجلتهم من مدينة ووهان الصينية، معقل فيروس كورونا، وذلك بعد أن أعلنت الخطوط الجوية السعودية تعليق الرحلات إلى مدينة جوانزو الصينية.

وعند الوصول استقبل الطلاب طاقم طبي مختص وكشف عليهم، ثم أعلن أنهم سيبقون تحت الحجر الصحي احترازيا، مؤكدا عدم امتلاكهم إلى أية أعراض للإصابة بفيروس كورونا، إلى أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، سلامة الطلاب تماما.

في سياق متصل، كان وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، قد جدد منذ أيام عدم تسجيل أي حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وقال وزير الصحة السعودي على تويتر: " لم تسجل أي حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة حتى الآن، وعليه فإننا رفعنا الجاهزية للتعامل مع أي حالة تكتشف بشكل سريع".

بدوره شكر الربيعة جميع الجهات الحكومية التي تفاعلت بشكل سريع لرفع مستويات الجاهزية والتكامل، وتوفير معلومات المسافرين والرحلات وتفعيل إجراءات الوقاية في المنافذ البرية والجوية والبحرية لحماية وطننا من هذا الفيروس.

وحث وزير الصحة جميع المواطنين والمقيمين على اتباع النصائح الصحية التي تصدرها وزارة الصحة وكذلك التنبيهات من المركز الوطني للوقاية من الأمراض والجهات الرسمية الموثوقة، وعدم الالتفات للشائعات.

بدورها، حددت وزارة الصحة السعودية، بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى السعودية بعد انتشاره في الصين، وذلك في دليل إرشادي تم تعميمه على المنشآت الصحية.