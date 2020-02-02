الجيش الصيني يتولى مهمة علاج المرضى في ووهان

المصدر: البيان الإلكتروني

بموافقة رئيس اللجنة العسكرية المركزية في الصين، ستتولى القوات المسلحة الصينية مهمة معالجة المرضى في مستشفى هوهشنشان في مدينة ووهان اعتبارا من يوم غد الاثنين.

ويعتبر المستشفى الذي تبلغ قدرته الاستيعابية 1000 سرير، مستشفى مؤقت تم تخصيصه لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وتتكون الطواقم الطبية من 950 شخصاً من مستشفيات تابعة لقوات الدعم اللوجستي المشتركة لجيش التحرير الشعبي، و450 شخصاً من جامعات طبية للقوات البرية والبحرية والجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني الذين تم ارسالهم في وقت سابق إلى ووهان.

كما تم تأسيس فريق مشترك من 15 خبيراً للإشراف على أعمال المستشفى في الوقاية والسيطرة على الوباء.

وتضم الطواقم الطبية العسكرية عدداً ممن شاركوا في أعمال مكافحة فيروس "سارس" من مستشفى شياوتانغشان في مدينة بكين، ومن الذين سبق لهم المشاركة في حملة مكافحة فيروس إيبولا في سيراليون وليبيريا، كونهم يملكون الخبرة في معالجة الأمراض المعدية.