نيوزيلندا تفرض حظرا على دخول القادمين من الصين لمكافحة فيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسندا أردرن اليوم الأحد أن بلادها فرضت حظرا مؤقتا على دخول الأجانب القادمين من الصين أو الذين توقفوا بها مؤقتا أثناء السفر.

ويدخل الحظر حيز التنفيذ بداية من يوم غد الاثنين ويستمر لمدة 14 يوما، في محاولة لإحتواء فيروس كورونا الجديد الذي تفشى في الصين.

وقالت أردرن في بيان لها اليوم " إنه من المهم بشكل حيوي أن نحمي مواطني نيوزيلندا من الفيروس وأن نقوم بدورنا في المجهود العالمي لإحتوائه".

وأضافت "أنا أدرك بشكل خاص أننا بوابة إلى المحيط الهادئ، ويجب أن نضع ذلك في الاعتبار خلال عملية صنع القرار".

ولا يزال بإمكان مواطني نيوزيلندا والمقيمين الدائمين العائدين إلى نيوزيلندا الدخول ولكن سيُطلب منهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند وصولهم إلى البلاد.

وحتى الآن لم يتم تأكيد أي حالة إصابة بفيروس كورونا في نيوزيلندا.

