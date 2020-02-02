أمريكا وألمانيا تؤكدان حالة الإصابة الثامنة بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

أكدت الولايات المتحدة حالة الإصابة الثامنة بفيروس كورونا في ولاية ماساتشوستس.

وقالت إدارة الصحة العامة في ولاية ماساتشوستس ولجنة بوسطن للصحة العامة أمس السبت إن رجلا من بوسطن عاد من ووهان إلى الولايات المتحدة مؤخرا تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

وقد طلب الرجل الحصول على رعاية طبية بعد فترة وجيزة من عودته إلى ماساتشوستس، وفقا لبيان.

وسيظل الرجل معزولا حتى يسمح مسؤولو الصحة بخروجه. وتم تحديد المقربين منه ووضعهم تحت الملاحظة تحسبا لوجود علامات على ظهور الأعراض، بحسب البيان.

وفي ألمانيا، أعلنت وزارة الصحة في ولاية بافاريا جنوبي البلاد مساء أمس السبت وجود إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور.

وبهذا يرتفع العدد الكلي في هذه الولاية وبالتالي أيضا في ألمانيا كلية إلى ثماني حالات، بحسب ما نقلته الوزارة.

وقال متحدث باسم الوزارة إن الرجل الذي نقلت إليه العدوى ( 33 عاما) يعمل بشركة فيباستو ببلدة شتوكدورف التابعة لدائرة شتارنبيرج المحلية.

وتسعى الوزارة اليوم الأحد للتوصل إلى معلومات عن تفاصيل الإصابة.

وكانت الوزارة أعلنت صباح أمس أن عدد من أصيبوا بفيروس كورونا هم سبعة أشخاص وحالتهم مستقرة.

وثبت حتى الآن تعرض سبعة من العاملين بشركة فيباستو لإصابة بالفيروس، إضافة إلى طفل إحدى المصابات به.