واشنطن تفرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

المصدر: د ب أ

فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على منظمة الطاقة الذرية فى إيران والقائم بأعمال مديرها التنفيذي، على أكبر صالحي، بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية.

وقال بريان هوك كبير المسؤولين عن الشأن الإيراني بوزارة الخارجية الأمريكية فى مؤتمر صحفى:" إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية" لعبت دورا كبيرا فى عدم وفاء إيران بالتزاماتها النووية".

وقال هوك:" لقد تجاوزت الحدود فيما يتعلق بحجم المخزون من اليورانيوم، ومستويات التخصيب".

وأضاف هوك قائلا: إن صالحي" دشن بصفة شخصية منشأة متقدمة لأجهزة الطرد المركزي لتوسيع قدرات تخصيب اليورانيوم".

وتقضي العقوبات بمنع المواطنين والشركات الأمريكية من إجراء أي تعاملات تجارية مع صالحى ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وتجميد أى أرصدة تتعلق بهم في الولايات المتحدة.

