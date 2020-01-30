حقيقة إصابة رئيس وزراء تايلاند بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى وزير الصحة التايلاندي، أنوتين شارنفيراكول، أنباء تم تداولها عن إصابة رئيس الوزراء، برايوت تشان أوشا، بفيروس "كورونا" الجديد.

وقال شارنفيراكول، إن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، بعد أن شوهد رئيس الوزراء وهو يرتدي قناع وجه خلال زيارة أجراها، أمس الأربعاء، للمطار الرئيسي في بانكوك لمتابعة إجراءات مواجهة الفيروس، بحسب روسيا اليوم.

وأفادت المتحدثة باسم الحكومة، نارومون بينيوسينوات، بأن برايوت ألغى بعض أعماله اليوم الخميس، عقب إصابته بنزلة برد، فيما أشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن رئيس الوزراء كتب تغريدة على "تويتر" قال فيها "لقد أخذت إجازة مرضية اليوم بناء على أوامر الطبيب لأنني مصاب بالبرد".

يذكر أن تايلاند أكدت تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد لدى مسافرين قادمين من الصين، فيما أكد مسؤولون أن السلطات تراقب حالة 135 آخرين.