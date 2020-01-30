الولايات المتحدة تعيد أكثر من 62 ألف مهاجر إلى المكسيك

المصدر: د ب أ

ذكرت سلطات الهجرة المكسيكية أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة أعادت أكثر من 62 ألف مهاجر إلى المكسيك خلال العام الماضي، ضمن سياساتها المشددة بشأن الهجرة.

ودخلت هذه الاستراتيجية الأمريكية المسماة "ابقوا في المكسيك" حيز التنفيذ في 29 يناير 2019.

ورحلت واشنطن هذا العدد من المهاجرين، إلى المكسيك، رغم أنهم ليسوا جميعهم مكسيكيين، وأغلبهم من أمريكا الوسطى.

وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبح الهجرة إلى الولايات المتحدة، ووقعت اتفاقات بهذا الشأن مع المكسيك وغواتيمالا والسلفادور وهندوراس.

ونشرت المكسيك آلاف الجنود بالمناطق الحدودية وعلى طول الطرق التي يسلكها المهاجرون.