شاهد.. سائق تاكسي يطرد راكبا مصابا بفيروس كورونا

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

أظهر مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت سائق سيارة أجرة في الصين، وهو يطرد مصابا بفيروس كورونا ويرفض نقله لأقرب مستشفى.

ونشرت شبكة التليفزيون الروسية آر تي أمس الثلاثاء، الفيديو الذي صورته كاميرا أمنية داخل سيارة أجرة في خنان، وهي مقاطعة مجاورة لهوبي، التي انتشر فيها فيروس كورونا الجديد.

وفي الفيديو، يظهر راكب يرتدي قناعًا طبياً للوجه وهو يدخل سيارة الأجرة ويجلس في مقعد الراكب الأمامي وطلب من السائق نقله إلى أقرب مستشفى.

وبعد فترة قصيرة سعل الراكب، فسأله السائق: "لماذا تسعل؟ من أين أنت؟". فرد الراكب إنه من مدينة باودينغ.

ولكن السائق راودته شكوك بسبب لهجة الراكب التي كانت مختلفة.

وبعدها لاحظ السائق بأن الراكب يعاني من احتقان في الأنف فسأله: "هل تعاني من نزلة برد؟"

وبعد مرور عدة ثوان سأل السائق الراكب ما إذا كان قد ذهب إلى ووهان، مركز تفشي المرض.

ثم اعترف الراكب بأنه عاد لتوه من المدينة.

فأوقف السائق سيارته على الفور وطلب من الراكب النزول منها.