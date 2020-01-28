نتنياهو: خطة ترامب "طريق لسلام دائم"

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء بخطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط قائلا إنها تقدم "طريقا واقعيا" لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

وأعلن استعداده التفاوض مع الفلسطينيين على "مسار من أجل دولة مستقبلا". ودعا الفلسطينيين الى الاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية"، وقال إن اسرائيل ستحتفظ بالسيادة على غور الأردن ومناطق أخرى حيث تستطيع الدفاع عن نفسها بنفسها بموجب خطة السلام. وأن واشنطن ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل.

وشدد نتنياهو على أن خطة ترامب لا تلحظ عودة لاجئين فلسطينيين إلى إسرائيل.