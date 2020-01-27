طالبان تزعم قتل ضباط أمريكيين كبار عبر إسقاط طائرتهم

المصدر: د ب أ

قال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن الحركة أسقطت اليوم الاثنين طائرة تجسس أمريكية جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل عدد من ضباط الاستخبارات الأمريكية.

وأضاف مجاهد أن الطائرة الأمريكية كانت في مهمة تجسس في المنطقة حينما تم إسقاطها، مشيرا إلى مقتل جميع أفراد الطاقم.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

ولم تعلق حتى الآن القوات الأمريكية أو قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الحادث.

وقد زعمت حركة طالبان في الماضي أنها أسقطت بنجاح طائرات مروحية عسكرية أفغانية أو أمريكية، لكن هذه الادعاءات لم يتم التحقق منها دائمًا.