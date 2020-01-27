اليابان تعتزم إجلاء مواطنيها من ووهان الصينية إثر تفشي كورونا

المصدر: د ب أ

قال أحد اعضاء البرلمان الياباني عن الحزب الحاكم اليوم الاثنين أن بلاده تعتزم إعادة المئات من مواطنيها في مدينة ووهان بوسط الصين، حيث ظهر فيروس كورونا الجديد.

وصرح توشيهيرو نيكاي الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي بأن طوكيو تخطط لإرسال طائرة إلى عاصمة مقاطعة هوبى في وقت مبكر من يوم غد الثلاثاء لإجلاء المواطنين اليابانيين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم.

وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي إن الحكومة أكدت أن حوالي 560 مواطناً يابانياً يعيشون في المقاطعة، وكانت اليابان قد أعلنت أمس الأحد عن تسجيل إصابة شخص رابع بالفيروس القاتل في وسط اليابان.