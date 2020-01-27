أستراليا تسجل خامس إصابة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت كيري تشانت كبيرة مسؤولي الصحة بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية يوم الأحد تشخيص إصابة امرأة تبلغ من العمر 21 عاما بفيروس كورونا الجديد، حيث قدمت إلى سيدني من مدينة ووهان الصينية.

وبهذه الحالة يرتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد إلى 5 أشخاص 4 منهم في ولاية نيو ساوث ويلز وحالة واحدة في ولاية فيكتوريا.

وقالت تشانت إن إحدى الحالات الأربع في نيو ساوث ويلز لم تكن قادمة من ووهان ولكن نجمت عبر الاتصال بحالة مؤكدة في مقاطعة صينية أخرى.

وقال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت في تصريح لهيئة الإذاعة الأسترالية في وقت سابق من اليوم الاثنين إن أستراليا في هذه المرحلة لن تعلق الرحلات القادمة من الصين. وقال إن المسؤولين التقوا بمسافرين في رحلات أثناء قدومهم وقدموا معلومات طبية لهم.