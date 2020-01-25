هيئة الوقاية الأوروبية لاتستبعد ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت هيئة الوقاية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم السبت أنها لا تستبعد ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في أوروبا.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية أكدت مساء أمس الجمعة اكتشاف حالة إصابة ثالثة بالفيروس، لتكون فرنسا بذلك أول بلد في الاتحاد الأوروبي يظهر بها حالات إصابة مؤكدة بهذا الفيروس.

وذكرت الهيئة الأوروبية التي يقع مقرها في مدينة سولانا السويدية: "من المرجح في هذا الوقت وجود المزيد من حالات الإصابة القادمة إلى أوروبا".

وأضافت الهيئة أنه حتى بالرغم من أن هناك الكثير من الأمور غير المعلومة عن الفيروس، فلدى الدول الأوروبية الإمكانيات اللازمة لمنع تفشي المرض، واحتوائه بعد اكتشافه.

وأوضحت الهيئة أن الإعلان عن أول حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في أوروبا لم يكن مفاجئا نظرا لأن المرض كان قد أُعْلِن عن اكتشافه بالفعل في دول خارج الصين، ونوهت إلى أن تأكيد السلطات الفرنسية اكتشاف الحالات أثبت فعالية عمل وسائل اكتشاف الفيروس.

كانت الحالة الأولى للإصابة بالفيروس ظهرت في مدينة ووهان وسط الصين في مطلع العام الجاري، وأعلن التلفزيون الصيني الرسمي اليوم أن حالة الوفيات جراء الإصابة بالمرض بلغت 41 حالة في الوقت الراهن، فيما وصلت حالات الإصابة إلى حوالي 1300 حالة في الصين.

وكانت دول أخرى مثل اليابان وتايلاند وفيتنام وسنغافورة وتايوان والولايات المتحدة وأخيرا استراليا أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالفيروس.