أمريكا تتجه لإعادة توزيع قواتها عالمياً

المصدر: (ميامي - رويترز )

أشار وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى أن واشنطن بصدد البدء في إعادة توزيع مرتقبة للقوات على مستوى العالم هذا العام، في إطار مساع لإعادة تركيز وزارة الدفاع (البنتاغون) على التحديات التي تمثلها الصين وروسيا.

وقال إسبر إنه لا يريد تحديد إطار زمني صارم لاستكمال ما أطلق عليه «مراجعة للسياسات الدفاعية» من المتوقع أن يسفر عنها إعادة توزيع القوات.

وأضاف للصحافيين: «إنْ كنتُ سأحدد موعداً نهائياً (للمراجعة) فإنني أريد التأكد من أننا سنكون في وضع أفضل بعض الشيء بحلول بداية السنة المالية المقبلة»، مشيراً بذلك إلى السنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل. وتابع: «لهذا أريد التحرك على نحو سريع».

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