شاهد.. الرئيس الفرنسي يوبّخ شرطياً إسرائيلياً ويطرده من كنيسة في القدس

المصدر: البيان الإلكتروني

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الماضي بتأنيب عناصر شرطة إسرائيليين أثناء زيارته كنيسة القديسة آن في القدس، وفق صحافيي وكالة الأنباء الفرنسية، في مشهد يذكر بموقف مماثل واجه الرئيس الراحل جاك شيراك في التسعينيات.

وأظهر مقطع فيديو ماكرون وهو يقول لشرطي إسرائيلي بالإنجليزية "لا يعجبني ما فعلتم أمامي" ويطلب منه مغادرة كنيسة القديسة آن التابعة للأراضي الفرنسية.

"أخرج من فضلك"

وصعد ماكرون النبرة مبادرا شرطيا إسرائيليا باللغة الإنجليزية "لا يعجبني ما فعلتم أمامي"، طالبا منه أن يغادر الكنيسة الواقعة في البلدة القديمة في القدس، والتابعة للأراضي الفرنسية.

وأضاف وفقا للمشاهد التي التقطتها كاميرات الهواتف الذكية، والتي انتشرت بسرعة البرق على وسائل التواصل الاجتماعي "أخرج من فضلك".

وأشار ماكرون في حديثه إلى أن القواعد المتبعة في المكان على مدار "عدة قرون لن تتغير معي، أنا أقول لكم، حسنا؟".

أرض فرنسية

ووقعت المشادة عندما تعدى عناصر الأمن التابعون للدولة المضيفة القواعد الأمنية الفرنسية، ودخلوا إلى كنيسة سانت آن المملوكة للحكومة الفرنسية.

وتعتبر الكنيسة التي يعود تاريخ بنائها إلى القرن الثاني عشر أرضا فرنسية منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.، بحسب "فرانس 24".

وتعيد الحادثة إلى الأذهان السيناريو ذاته الذي حصل مع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، عندما وقعت مشادة كلامية بينه والشرطة الإسرائيلية.

واعتبر شيراك تصرفات رجال الأمن الإسرائيليين حينها بأنها "استفزاز".

وسألهم حينها بغضب "ماذا تريدون؟ هل أعود إلى طائرتي وأعود إلى فرنسا؟ هل هذا ما تريدونه؟".