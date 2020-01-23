اليونان انتخبت أول امرأة رئيسة للبلاد

المصدر: (أثينا - أ.ف.ب )

انتخبت اليونان القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة للجمهورية بغالبية كبرى لتصبح أول امرأة في تاريخ اليونان تصل إلى هذا المنصب الذي يعتبر فخرياً بشكل عام.

وصوتت غالبية 261 نائباً في البرلمان من أصل 300 لصالح انتخاب ساكيلاروبولو التي كانت تشغل منصب رئيسة مجلس الدولة والمدافعة بشدة عن قضايا البيئة بعد تسميتها من قبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وبُعيد انتخابها أعلنت ساكيلاروبولو التي ستؤدي اليمين في 13 مارس أنها «تتطلّع إلى مجتمع يحترم الحقوق التي يكفلها الدستور، والميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».

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