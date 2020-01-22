لأول مرة .. البرلمان اليوناني يختار امرأة لرئاسة البلاد

المصدر: د ب ا

اختار البرلمان اليوناني اليوم الأربعاء، وبأغلبية كبيرة، القاضية اكاتيريني ساكيلاروبولو، البالغة من العمر 65 عاما، رئيسة جديدة للبلاد، ولمدة خمس سنوات.

وبذلك تتولى امرأة هذا المنصب لأول مرة في تاريخ اليونان.

تم التصويت بالاسم، وصوت 261 نائبا لصالح ساكيلاروبولو، مقابل 33 نائبا امتنعوا عن التصويت، حسبما أعلنت رئاسة البرلمان.

كانت ساكيلاروبولو تحتاج أصوات 200 نائب فقط من إجمالي 300 نائب، وهم أعضاء البرلمان. ولم يكن هناك مرشح منافس.

يذكر أن ساكيلاروبولو قاضية حتى الآن، وهي رئيسة المحكمة الإدارية العليا في اليونان.

وأصبحت ساكيلاروبولو قاضية بعد إتمام دراسة القانون في أثينا.

ولدت ساكيلاروبولو في مدينة سالونيك الساحلية، ولديها طفل، وتتحدث الإنجليزية والفرنسية.

تبدأ فترة رئاسة ساكيلاروبولو اعتبارا من 13 مارس، وهو تاريخ انتهاء فترة الرئيس الحالي، بروكوبيس بافلوبولوس/69 عاما/ ، وهو رجل قانون أيضا.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد أعرب في وقت سابق عن رغبته في أن تتولى امرأة منصب رئيس البلاد، وقال إنه يرشح قاضية رفيعة المستوى لهذا المنصب.

يشار إلى أن منصب الرئيس في اليونان هو منصب فخري بشكل كبير.