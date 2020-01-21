عاصفة ثلجية تغرق سكان شمال إسبانيا في الظلام

المصدر: رويترز

تسبب هطول كثيف للثلوج والأمطار في قطع إمدادات الكهرباء اليوم الثلاثاء عن مئات الآلاف من السكان في شمال شرق إسبانيا ممن كانوا يعانون بالفعل من تبعات العاصفة جلوريا.

وتسببت العاصفة في مقتل أربعة أشخاص في البلاد منذ يوم الأحد إذ أتت برياح عاتية مصحوبة بتساقط ثلوج أدى لحجب الرؤية وانخفاض درجات الحرارة لمستوى التجمد وارتفاع حاد في الأمواج على ساحل البلاد على البحر المتوسط.

وقالت خدمات الطوارئ إن نحو 220 ألفا من سكان إقليم جيرونا في شمال شرق البلاد انقطعت عنهم الكهرباء رغم إصلاح عطل في خط الإمداد الرئيسي القادم من فرنسا المجاورة. كما غطت الثلوج أكثر من 2600 كيلومتر من الطرق.