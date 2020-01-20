برغم تخليه عن دوره الملكي.. الأمير هاري يلتقي زعماء أفارقة

المصدر: رويترز

حضر الأمير البريطاني هاري قمة ضمت 21 زعيما من دول أفريقية في لندن استضافها رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الاثنين بعد يوم من تعبيره عن حزنه بشأن تخليه قريبا عن مهامه الملكية.

وقال هاري أمس الأحد إنه لم يكن هناك خيار آخر سوى التخلي هو وزوجته عن مهامهما الملكية في اتفاق مع جدته الملكة إليزابيث وكبار الشخصيات في وندسور إذا كان هو وميجان يريدان مستقبلا مستقلا.

ولدى سؤال كاميلا زوجة والد الأمير هاري خلال زيارتها لدار للمسنين اليوم الاثنين إذا ما كانت ستفتقد ميجان وهاري قالت "بالطبع".

ومن المقرر أن تدخل الترتيبات الجديدة، التي سيقسمان بموجبها وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية حيث سيكون مقرهما الأساسي، حيز التنفيذ في ربيع العام الحالي.

وحتى ذلك الحين سيواصل هاري المهام الرسمية. والتقى اليوم الاثنين برئيسي مالاوي وموزامبيق ورئيس الوزراء المغربي في قمة استثمار أفريقية.

وقال قصر بكنجهام إن الأمير شارك بشكل مكثف في القضايا الأفريقية لكثير من السنوات وحبه لتلك القارة أمر معروف.

كما عقد هاري اجتماعا خاصا مع جونسون على هامش القمة.