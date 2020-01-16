مجلس الشيوخ يبدأ رسمياً إجراءات محاكمة ترامب تمهيدا لعزله

المصدر: د ب أ

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس ، رسميا أولى خطوات إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله، حيث تم تلاوة قراري الاتهام بالتقصير.

وترأس الجلسة السيناتور البارز تشاك جراسلي، الذي دعا المدعين السبعة المعينين من مجلس النواب ، بقيادة النائب آدم شيف، ثم تلا شيف الاتهامين بالتقصير.

وسيدعو مجلس الشيوخ رئيس القضاة جون روبرتس من المحكمة العليا، الذي سيصل بعد نحو ساعتين ليشهد بدء إجراءات حلف اليمين من جانب أعضاء المجلس المئة ليصبحوا محلفين. وسيرأس روبرتس المحاكمة ، التي تعد ثالث محاكمة في تاريخ البلاد ، والتي من المقرر أن تبدأ بشكل جدي يوم الثلاثاء المقبل.

وكان مجلس النواب قد أحال ترامب للمحاكمة بتهمة التقصير تمهيدا لعزله الشهر الماضي لإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، بسبب قضية أوكرانيا.

ومن غير المرجح أن يصوت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ المطلوبين لعزل ترامب من منصبه.