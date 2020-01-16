مجلس الشيوخ يتسلّم القرار الاتّهامي بحق ترامب والمحاكمة تبدأ الثلاثاء

المصدر: أ ف ب

تسلّم مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء القرار الاتّهامي بحقّ الرئيس دونالد ترامب، تمهيداً لمحاكمة الرئيس الـ 45 للولايات المتّحدة بقصد عزله من منصبه، وهي محاكمة ستبدأ فعلياً الثلاثاء المقبل، بحسب ما أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وستجري هذه المحاكمة التاريخية بإشراف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي سيؤدّي اليمين الدستورية الخميس رئيساً لهيئة المحكمة البرلمانية، قبل أن يؤدّي أعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين الدستورية أمامه بصفتهم أعضاء هيئة المحلّفين.

وقال ماكونيل إنّ محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ ستبدأ "فعلياً" الثلاثاء المقبل.