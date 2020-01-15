بوتين يقترح تولي رئيس جهاز الضرائب منصب رئيس الوزراء

المصدر: د ب أ

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن يكون الرئيس الحالي لجهاز الضرائب الفيدرالي، ميخائيل ميشوستين، هو رئيس الوزراء القادم للبلاد، وفق ما ذكرته وكالة أنباء تاس الروسية.

وجاء في تقرير تاس أن بوتين قدم للبرلمان أوراق ترشح ميشوستين للمنصب للموافقة عليه، وبحسب القانون الحالي، يتمتع بوتين بسلطة ترشيح رئيس الوزراء.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته دميتري ميدفيديف قد أعلن استقالته هو وحكومته لتمكين بوتين من سن إصلاح دستوري مقترح يوسع سلطة رئيس الوزراء.

وكان بوتين قد اقترح هذا الإصلاح في وقت سابق من اليوم في خطابه السنوي عن حالة الأمة أمام البرلمان. وقال بوتين إنه من شأن الإصلاح الذي سوف يكون موضع استفتاء على مستوى البلاد، أن يمكن البرلمان من تعيين رئيس الوزراء.