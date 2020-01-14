رئيس وزراء كندا: لم يتم تحذيري من الضربة الأمريكية التي قتلت سليماني

المصدر: رويترز

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الاثنين وفقا لنص مقابلة مع تلفزيون جلوبال نيوز إنه لم يتلق تحذيرا بشأن الضربة الجوية الأمريكية التي تسببت في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري.

وقتل سليماني في بغداد يوم 3 يناير ي الأمر الذي دفع إيران لشن هجوم صاروخي على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية يوم 8 يناير قبل ساعات من إسقاط طائرة ركاب تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 بينهم 57 كنديا.

وقال ترودو في المقابلة "أعتقد أنه لو لم تكن هناك توترات ولم يكن هناك تصعيد في الآونة الأخيرة في المنطقة لكان هؤلاء الكنديون في بيوتهم مع أسرهم الآن".