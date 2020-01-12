شاهد.. اندلاع احتجاجات في طهران بسبب الطائرة الأوكرانية

المصدر: د ب أ

أندلعت مظاهرات في وقت متأخر من يوم أمس السبت في أنحاء متفرقة من العاصمة الإيرانية طهران بسبب إسقاط الجيش الإيراني لطائرة ركاب أوكرانية، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

وذكرت وكالتا "إرنا" و"إسنا" الإيرانيتان أن المئات شاركوا ليلة السبت في مسيرات احتجاجية خارج طهران. وانتقد المتظاهرون السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية لعدم اعترافهم بإسقاط الطائرة الأوكرانية.

وذكرت وكالة إسنا أن بعض المتظاهرين خارج جامعة أمير كبير طالبوا باستقالة المسؤولين عن إسقاط الطائرة.

وبعد أيام من النفي الشديد، اعترف الحرس الثوري الإيراني يوم السبت بأنه أسقط بطريق الخطأ طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية خارج طهران يوم الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 176 شخصًا، بمن فيهم 57 كنديًا.

وكان من بين المشاركين في المظاهرات سفير المملكة المتحدة، الذي ورد أنه تعرض للاحتجاز لفترة قصيرة.

وقال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب إن السلطات الإيرانية احتجزت يوم السبت السفير البريطاني لدى طهران "لفترة قصيرة".

وأضاف راب في بيان أن "اعتقال سفيرنا في طهران دون مبرر أو تفسير يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، موضحا أن السفير البريطاني روب ماكاير احتجز خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في طهران وان احتجازه استمر لأكثر من ساعة.

وتابع "الحكومة الإيرانية في مفترق طرق حاليا. ويمكنها أن تستمر في مسيرتها نحو وضع منبوذ بكل تبعاته من عزلة سياسية واقتصادية، أو اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات وان تمضي قدما في المسار الدبلوماسي".