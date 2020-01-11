ترامب يهنىء كيم بعيد ميلاده عبر "البيت الأزرق"

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بعيد مولده، وفقا لما صرح به مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي أمس الجمعة بعد عودته من رحلته لواشنطن.

وقد عقد جونغ إي-يونغ، رئيس مكتب الأمن الوطني بالمكتب الرئاسي (البيت الأزرق)، لقاء قصيرا مع ترامب بالبيت الأبيض خلال زيارته التي استمرت لثلاثة أيام.

وهنأ ترامب "كيم" بعيد مولده يوم 8 يناير بعدة كلمات وطلب من الرئيس مون جيه-إن إيصال الرسالة للزعيم الشمالي، وفقا لمسؤول بالبيت الأزرق، بحسب وكالة "يونهاب".

"وفقا لما أعرفه، تم إيصال الرسالة لكوريا الشمالية أمس بالطريقة المناسبة"، وفقا لما صرح به "جونغ" للصحفيين في مطار إنتشون الدولي.

وتشير تصريحات "جونغ" إلى أن الكوريتين تديران قناة اتصال، على الأغلب في قرية بانمونغوم بالمنطقة منزوعة السلاح أو عن طريق بعثة دبلوماسية كورية شمالية في نيويورك.

وتعكس رسالة تهنئة ترامب للزعيم الشمالي تأكيده على وجود علاقة طيبة مع "كيم" على الرغم من توقف المحادثات النووية وتجدد التهديدات الشمالية.

وأفاد "جونغ" بأنه أوصل رسالة "مون"، التي تعبر عن الاحترام والامتنان لقيادة ترامب، فيما يتعلق بالمجهودات المبذولة لحل مشكلة شبه الجزيرة الكورية.

وأرسل "ترامب" تحياته لمون كذلك.

ووصف "جونغ" المحادثات "بالمفيدة للغاية" وقال إنه أجرى "مشاورات وثيقة للغاية" فيما يتعلق بإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.