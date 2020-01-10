شاهد.. اقتحام مكتب رئيس أبخازيا

المصدر: البيان الإلكتروني

تبنى البرلمان في أبخازيا مذكرة تدعو رئيس الجمهورية، راؤول خاغيمبا، إلى تقديم الاستقالة على خلفية الاحتجاجات على نتائج الانتخابات واقتحام المحتجين لمقر مكتب الرئاسة.

وصوت 19 نائبا من أصل الـ 27، الذين حضروا جلسة البرلمان، أمس الخميس، لصالح المذكرة التي تدعو الرئيس لتقديم الاستقالة من أجل "تفادي المزيد من زعزعة الاستقرار" في المجتمع و"الحفاظ على التوافق الاجتماعي"، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

ورفض الرئيس خاغيمبا تقديم الاستقالة وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، على الرغم من محاصرة المحتجين لمقر الرئاسة.

وقد حاول المحتجون اقتحام المقر، مطالبين الرئيس بتقديم الاستقالة ومعربين عن عدم رضاهم عن عمل المحكمة في ما يتعلق بالنظر في طعن زعيم المعارضة ألخاس كفيتسينيا في نتائج الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي، والتي فاز فيها خاغيمبا.

وعلى خلفية هذه التطورات، عقد خاغيمبا اجتماعا لمجلس الأمن القومي، ودعا المواطنين "لعدم الانسياق وراء الاستفزازات". ولم يستبعد الرئيس فرض حالة الطوارئ في البلاد.