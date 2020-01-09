لماذا ترفض إيران تسليم صندوقي الطائرة الأوكرانية المنكوبة الأسودين للأمريكيين؟

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت إيران الأربعاء إنها لن تسلم الولايات المتحدة الصندوقين الأسودين لطائرة بوينغ الأوكرانية المنكوبة للشركة المصنعة أو مكتب الطيران الأمريكي بهدف فحصها.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية أنها لن تسلم الأمريكيين الصندوقين الأسودين لطائرة البوينغ 737 التي تحطمت الأربعاء قرب طهران، ما أدى إلى مقتل 176 شخصا هم ركابها وأفراد الطاقم.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني علي عابد زاده "لن نعطي الصندوقين الأسودين للمصنّع (بوينغ) والأمريكيين" بحسب ما نقلت "يورونيوز".

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل "كل ركاب وأفراد طاقم" طائرة البوينغ 737 التابعة لشركة الخطوط الأوكرانية التي تحطمت صباح الأربعاء بعيد اقلاعها من طهران.

وقالت السلطات في كييف إن 82 إيرانيا و63 كنديا كانوا على متن الطائرة المنكوبة وإن غالبية الضحايا لا يحملون الجنسية الأوكرانية.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو على تويتر ان طائرة البوينغ 737 كانت تقل أيضا 11 أوكرانيا و10 سويديين وأربعة افغان وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين.

ولقي أكثر من 170 شخصاً مصرعهم في تحطّم طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها صباح الأربعا، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر الإيراني.

وقال رئيس الهلال الأحمر بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) إنه "حتماً هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون في عداد ركاب" الرحلة بي إس-752 التي كانت متّجهة من طهران إلى كييف وعلى متنها 170 شخصاً بين ركاب وافراد طاقم.

ونقلت الوكالة شبه الحكومية عن مجتبى خالدي، المتحدّث باسم جهاز إدارة الطوارئ في البلاد، قوله إنّ عشر سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث.