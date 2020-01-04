إنقاذ 13 شخصاً من تحت الأنقاض في كمبوديا

المصدر: بانكوك - وكالات

أعلنت وسائل إعلام كمبودية إنقاذ 13 شخصاً من تحت أنقاض مبنى انهار بينما كان لا يزال تحت الإنشاء في جنوب البلاد. وأفاد موقع «فريش نيوز آسيا» نقلاً عن بن دارا، قائد شرطة إقليم كيب، بأن ما بين 20 إلى 30 عاملاً آخرين لا يزالون عالقين تحت أنقاض المبنى المؤلف من سبعة طوابق الواقع في إقليم كيب بجنوب كمبوديا. وقال رئيس وزراء كمبوديا هون سين في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس إنه سيتوجه إلى كيب للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وأظهر مقطع مصور نشر على موقع «فريش نيوز آسيا» الشرطة ورجال الإنقاذ وهم يساعدون أحد الضحايا للخروج من تحت أنقاض المبنى. وفي يونيو الماضي، لقي 28 شخصاً على الأقل حتفهم جراء انهيار مبنى تحت الإنشاء أيضاً في إقليم برياه سيهانوك بكمبوديا ما أدى إلى استقالة حاكم الإقليم.

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