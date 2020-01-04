شاهد.. مطاردة الشرطة الفرنسية لمنفذ عملية الطعن في باريس

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مسؤول محلي لقناة تلفزيون (بي.إف.إم) الفرنسية إن شخصاً لقي حتفه وأصيب عدد آخر اليوم الجمعة في هجوم بسكين بمدينة فيلغوف القريبة من باريس.

وقالت القناة إن الشرطة أطلقت النار على المهاجم فأردته قتيلا. ووقع الهجوم في حديقة عامة.

وأظهر مقطع فيديو مصور حصلت على نسخة منه وكالة الأسوشيتيد برس، رجلا مسلحا في منتزه بالعاصمة باريس، وهو يحاول مهاجمة المارة وطعنهم بسكين كان بحوذته، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين أحدهما حالته حرجة، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وترديه قتيلا.

وبحسب الشرطة المحلية، فإن دوافع الرجل لم تكن واضحة، ولم يعرف السبب الرئيسي وراء فعلته.

وأظهر مقطع فيديو مصور حصلت على نسخة منه "يورونيوز"، رجلا مسلحا في منتزه بالعاصمة باريس، وهو يحاول مهاجمة المارة وطعنهم بسكين كان بحوزته.

وبحسب الشرطة المحلية، فإن دوافع الرجل لم تكن واضحة، ولم يعرف السبب الرئيسي وراء فعلته.

وقال أحد الشهود إنه رأى المهاجم وهو يقدم على طعن أحد المارة ويبدو أنه قام باختيار ضحاياه بطريقة عشوائية. وبدا منفّذ الاعتداء في الفيديو وهو يرتدي جلبابا أسود.

وأفاد المسؤول بنقابة الشرطة الفرنسية إيف ليفبفر، أن الضباط أطلقوا عدة طلقات نارية، لأنهم كانوا يخشون أن يكون الرجل مرتديا حزامًا ناسفًا وأن يقدم على تفجير نفسه.

وبحسب رئيس بلدية فيلغوف، فرانك لو بويليك، فإن الشخص الذي قتل في عملية الطعن يبلغ 56 عاما وهو من أبناء المنطقة. وقال رئيس البلدية لوكالة فرانس برس "كان يتنزّه مع زوجته حين اقترب منهما المعتدي، كان يريد حماية زوجته فأصيب بطعنة بواسطة سكين".