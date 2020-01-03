أول تعليق رسمي إيراني على مقتل سليماني

المصدر: وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إن اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني "تصعيد خطير للغاية ويتسم بالحماقة".

وأضاف في منشور على تويتر "الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن كل تبعات مغامرتها المارقة.

من جانبه توعّد محسن رضائي، رئيس مصلحة تشخيص النظام في إيران والقائد السابق للحرس الثوري، الولايات المتّحدة بـ"الانتقام" لمقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد فجر الجمعة.

وقال رضائي في تغريدة على تويتر إنّ "سليماني انضمّ إلى إخوانه الشهداء لكنّنا سننتقم له من أمريكا شرّ انتقام".

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن متحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله إن المجلس سيجتمع اليوم الجمعة لبحث الهجوم الذي أودى بحياة قاسم سليماني.

وقال المتحدث كيفان خوسرافي "يعقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماعاً طارئاً خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث الهجوم الذي استهدف سيارة القيادي سليماني في بغداد".