كشف حجم التبرعات لحملة إعادة انتخاب ترامب

المصدر: رويترز

كشف مسؤول كبير بحملة الدعاية لإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الحملة جمعت تبرعات قدرها 46 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي بفضل زيادة كبيرة في التبرعات بعد أن بدأ الديمقراطيون سعيهم لعزل الرئيس.

ويميز هذا المبلغ من التبرعات ترامب عن عدد من المرشحين الذين يتنافسون على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة.

ومن المقرر أن تبدأ المنافسة بينهم في الانتخابات التمهيدية بولاية أيوا خلال ما يزيد قليلا على شهر.

وسيخوض مرشح الحزب الديمقراطي الانتخابات أمام ترامب في انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل.

وقال المسؤول لرويترز إن حملة ترامب تبدأ عام الانتخابات 2020 بسيولة متاحة قدرها 102.7 مليون دولار وهو مبلغ سيسهم في المنافسة في ولايات أكثر من الولايات التي كانت سببا في فوزه غير المتوقع في 2016.

وقد بدأ مرشحون ديمقراطيون الكشف عن التبرعات التي تلقتها حملاتهم في الربع الأخير إذ إعلن بيت بوتيجيج يوم الأربعاء أنه جمع 24.7 مليون دولار في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وقالت حملة الدعاية لمنافسه الديمقراطي بيرني ساندرز اليوم الخميس إنها جمعت أكثر من 34.5 مليون دولار ليصل إجمالي التبرعات التي حصل عليها إلى 96 مليون دولار.