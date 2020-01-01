بالفيديو.. 14 مصاباً في حريق بكنيسة إسبانية خلال مهرجان الانقلاب الشمسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب ما لا يقل عن 14 شخصاً في حريق نشب بكنيسة جراء انفجار الألعاب النارية خلال الاحتفال بمهرجان الانقلاب الشمسي الشتوي في مدينة سينتيليس بإقليم كتالونيا الإسباني.

وتوجّهت عشر سيارات إسعاف وطائرتا هليكوبتر إلى موقع الحدث مساء لأمس الاثنين لنقل المصابين إلى مستشفى قريب من الكنيسة.

ويحتفل السكان المحليون في سينتيليس بمهرجان انقلاب الشمس الشتوي، الذي يشهد إشعال كميات كبيرة من الألعاب النارية والبحث عن نوع معين من أشجار الصنوبر الذي يتم حرقه تكريماً لقديس المدينة التاريخي، وفق "يورونيوز".

وأكدت دائرة الإطفاء بالمدينة إن برج الكنيسة لم يصب بأضرار دائمة.

وقررت السلطات المحلية إنهاء فعاليات الاحتفال بالمهرجان كإجراء احترازي، كما تم إرسال فريق من خبراء المفرقعات للتحقيق في واقعة الحريق.

بالفيديو.. 14 مصاباً في حريق بكنيسة إسبانية خلال مهرجان الانقلاب الشمسيhttps://t.co/hoX38hH8qC#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4IaUcG0RUq — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2019