الهند تشهد أشد موجة طقس بارد منذ 20 عاما

المصدر: د ب أ

يسود شمال الهند طقس شديد البرودة، حيث شهدت العاصمة نيودلهي خلال شهر ديسمبر الجاري أقوى موجة برد تصيبها على مدار 20 عاما.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية الهندية، إم موهابترا "أحوال الطقس شديدة البرودة هي نتيجة لاستمرار هبوب رياح شمالية غربية باردة على شمال غرب الهند بالتزامن مع ظروف طقس أخرى مواتية".

وشهدت العاصمة نيودلهي انخفاضا في درجات الحرارة، حيث سجلت 4.2 درجات مئوية مساء أمس الخميس، وهو ما يقل عن المتوسط بمقدار 6 درجات.

ويسود ولايات البنجاب وهاريانا وتشانديجاره ونيودلهي وأوتار براديش وراجستان موجة من الطقس البارد منذ 15ديسمبر.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن الإدارات المحلية في ولاية أوتار براديش ودلهي وغيرها من الولايات أعدت ملاجئ وبطانيات وأحضرت الحطب لإشعال النار لمساعدة المشردين وسكان الشوارع.

وسجلت مناطق كشمير ولاداخ في جبال الهيمالايا درجات حرارة دون الصفر.

ولقى ما لا يقل عن 38 شخصا حتفهم في ولاية أوتار براديش منذ يوم الثلاثاء الماضي، وسط استمرار درجات الحرارة المنخفضة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الهند الآسيوية (إيانس) ، لكن مسؤولاً بوزارة الصحة في الولاية قال إنه لا يمكن تأكيد أن هذه الحصيلة ناجمة عن البرد.