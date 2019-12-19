الملكة إليزابيث: الخروج من الاتحاد على رأس أولويات الحكومة

المصدر: رويترز

قالت الملكة إليزابيث اليوم الخميس في معرض شرحها للخطوط العريضة لبرنامج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الأولوية الرئيسية هي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير ثم التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد وغيره من الاقتصادات العالمية الرائدة.

وفي احتفال بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة بعد فوز جونسون بالانتخابات العامة الأسبوع الماضي، أدرجت إليزابيث قائمة بملامح وخطط برنامج الحكومة.

وقالت لأعضاء البرلمان "أولوية حكومتي هي مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير".

وأضافت "سيسعى الوزراء بعد ذلك إلى إقامة علاقة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاقية تجارة حرة تعود بالنفع على المملكة المتحدة بأكملها. وسيبدأون أيضا مفاوضات تجارية مع الاقتصادات العالمية الرائدة الأخرى."