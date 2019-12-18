بالفيديو.. مقتل 12 شخصاً في تبادل لإطلاق النار بسجن في بنما

ذكرت الشرطة في بنما، أمس الثلاثاء، أن 12 شخصا على الأقل قتلوا في تبادل لإطلاق النار في سجن على مشارف بنما سيتي.
وقال نائب قائد الشرطة، أليكسيس مونوز للصحفيين إن 13 شخصا آخرين جرحوا، اثنان منهم في حالة خطرة.
وبدا أن أعمال العنف، التي اندلعت في سجن "لا خوييتا"، الذي يشهد تكدسا للسجناء وإساءة معاملة ممنهجة ضد السجناء حسبما يتردد، تتعلق بخصومة بين عصابات داخل السجن.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تمت مصادرة العديد من الأسلحة، بما في ذلك بنادق هجومية.
بالفيديو.. مقتل 12 شخصاً في تبادل لإطلاق النار بسجن في #بنماhttps://t.co/StoSyDLexa#البيان_القارئ_دائم pic.twitter.com/XcS0MUC55r— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 18, 2019