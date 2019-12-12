روسيا تطرد دبلوماسيين ألمانيين رداً على برلين

المصدر: رويترز

طردت روسيا اليوم الخميس دبلوماسيين ألمانيين فيما وصفته بأنه رد فعل دبلوماسي على خطوة مماثلة اتخذتها ألمانيا الأسبوع الماضي وعبرت عن أملها في ألا يُلحق خلاف حول مقتل مواطن جورجي في برلين المزيد من الضرر بالعلاقات.

وكانت برلين قد أعلنت عن طرد الدبلوماسيين الروسيين الأسبوع الماضي قائلة إن السبب هو رفض موسكو التعاون في تحقيق حول جريمة قتل يشتبه الادعاء الألماني في تورط روسي أو شيشاني فيها. ونفت الحكومة الروسية أي صلة بالأمر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس في بيان إنها استدعت السفير الألماني لدى موسكو لتقديم احتجاج رسمي على خطوة الطرد وأمهلت دبلوماسيين ألمانيين أسبوعا لمغادرة البلاد.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "لم يكن من الممكن تفادي هذه الإجراءات بعد طرد اثنين من دبلوماسيينا. نعتبر أن خطوة برلين لا تستند إلى أي أساس على الإطلاق".