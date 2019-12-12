ملك إسبانيا يدعو سانشيز لتشكيل حكومة لإنهاء الأزمة السياسية

المصدر: د ب ا

وجه ملك إسبانيا فيليب السادس دعوة لرئيس الوزراء بالإنابة بيدرو سانشيز للتوجه للقصر في محاولة لتشكيل حكومة وإنهاء الأزمة السياسية الطويلة في البلاد.

وأعلن رئيس البرلمان ميريتشيل باتيت في بيان متلفز قرار الملك، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي، إنه سيقبل دعوة الملك فيليب "بشرف وامتنان بالغين".

وأضاف "نحن بحاجة إلى أن يستأنف المجلس التشريعي عمله لأن هناك العديد من التحديات التي يتعين علينا التعامل معها كدولة".

وتابع ""ليس هناك وقت لنضيعه".

وفي الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، برز حزب العمال الاشتراكي بقيادة سانشيز مرة أخرى كأكبر حزب في البرلمان الأسباني المؤلف من 350 مقعدًا، ولكنه لم يحصل على أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة.

وقد أبرم حزب العمال الاشتراكي بالفعل اتفاقا مع حزب بوديموس المعارض لإجراءات التقشف ويجرى محادثات مع الحزب الانفصالي الكتالوني حزب جمهورية كتالونيا ليحشد الدعم الذي يحتاجه للبقاء في منصب رئيس الوزراء.