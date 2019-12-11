ترامب يحذر موسكو من أي تدخل

المصدر: أ ف ب

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء أن الرئيس دونالد ترامب حذر شخصيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أي "تدخل" لموسكو في الانتخابات الأمريكية، رغم نفي لافروف.

وصرح بومبيو في مؤتمر صحافي في واشنطن "ليس هناك أدنى شك في أن الرئيس ترامب قال بوضوح، خلال الاجتماع الذي عقده مع الوزير لافروف وسائر الوفد الروسي، أنه يعتبر شخصيا مع أمريكا عموما أن تدخلهم في انتخاباتنا أمر مرفوض".

واستقبل ترامب لافروف الثلاثاء في المكتب البيضوي بعيدا من الإعلام.

ونقل البيت الابيض لاحقا أن ترامب "حذر من أي محاولة تدخل لروسيا في الانتخابات الأمريكية". وفي تغريدة أرفقها بصورة تظهره جالسا فيما يقف ضيفه الروسي إلى جانبه، أكد ترامب أنه تطرق في هذا "الاجتماع الجيد جدا" إلى "التدخل في الانتخابات".

ويأتي هذا الموقف الواضح والصارم بعدما قلل ترامب من أهمية الاتهامات التي ساقتها الاستخبارات الاميركية بحق موسكو لجهة تدخلها في انتخابات 2016 الرئاسية والتي فاز فيها.

لكن وزير الخارجية الروسي سرعان ما نفى تلقيه تحذيرا مباشرا من ترامب، وصرح للصحافيين إثر زيارته لواشنطن "الواقع أننا لم نتحدث حتى عن الانتخابات".

ورد بومبيو الأربعاء ساخرا "ليس ذلك ما عكسه بالضبط هذا الاجتماع كما أتذكر"، علما أنه حذر في مؤتمر صحافي مع لافروف من أي تدخل جديد في انتخابات 2020 الرئاسية.

ولا تزال هذه الاتهامات ترخي بظلالها على العلاقات بين البلدين رغم نية التقارب التي عبر عنها ترامب ولافروف.