الشرطة الهندية تقتل 4 متهمين باغتصاب طبيبة

المصدر: رويترز

قال مسؤول بالشرطة لرويترز إن الشرطة الهندية قتلت بالرصاص أربعة رجال اتهموا باغتصاب وقتل طبيبة بيطرية في مدينة حيدر أباد الجنوبية الأسبوع الماضي.

وكان الرجال الأربعة قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

وقال المسؤول إن الشرطة قتلتهم بالرصاص في حوالي الساعة 3:30 صباحا (2200 بتوقيت جرينتش الخميس) قرب موقع الجريمة.

كانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نقلت في وقت سابق عن الشرطة قولها إن أفرادها أطلقوا النار على الرجال الأربعة بعد محاولتهم التعدي على الضباط في مكان الجريمة حيث اقتادتهم الشرطة الى هناك.

وخلال الأسبوع الماضي، تظاهر آلاف الهنود في عدة مدن احتجاجا على واقعة اغتصاب وقتل الطبيبة التي تبلغ من العمر 27 عاما.