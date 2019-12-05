كوريا الشمالية تستهجن وصف ترامب لزعيمها بـ "رجل الصواريخ"

المصدر: البيان الإلكتروني

استهجنت كوريا الشمالية وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزعيمها كيم جونغ أون بـ "رجل الصواريخ"، وفق "يورونيوز".

وقال مسؤول كوري شمالي اليوم الخميس، إن استخدام دونالد ترامب، تسمية "رجل الصواريخ" في وصف الزعيم الكوري مجدداً، سيطرح تحدياً خطيراً للغاية، يذكر بحقبة مرّ عليها عامان.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن شوي سون هوي قوله، مذكراً بحقبة بلغ فيها مستوى التوتر بين الطرفين أعلاه.

وكان ترامب قال سابقاً إنه لا يزال يثق بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ولكنه نوّه إلى أن الأخير يحب "إطلاق الصواريخ".

وشرح ترامب سبب لجوئه إلى هذه التسمية خلال قمة منظمة حلف شمال الأطلسي في لندن.