روسيا تطرد دبلوماسيا بلغارياً

المصدر: رويترز

قالت وزارة الخارجية البلغارية اليوم الخميس إن الحكومة الروسية طردت دبلوماسيا بلغاريا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل بعد أن طلبت صوفيا من موسكو استدعاء دبلوماسي للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس.

وأضافت الوزارة في بيان أن سفير بلغاريا في موسكو أتاناس كراستين أُبلغ بأن الدبلوماسي يجب أن يغادر روسيا خلال 24 ساعة وفقا للبروتوكول الدبلوماسي. وأشارت موسكو إلى "مبدأ المعاملة بالمثل".

وقالت صوفيا في شهر أكتوبر إنها طلبت‭ ‬استدعاء الدبلوماسي بعدما قال المدعون إنه يشارك في أنشطة تجسس. كما رفضت منح تأشيرة دخول للملحق العسكري الروسي الجديد.

وبلغاريا، التي كانت حليفا مخلصا لروسيا في عهد الشيوعية، أصبحت عضوا في حلف شمال الأطلسي وفي الاتحاد الأوروبي لكنها أبقت على روابط ثقافية وتاريخية مع روسيا التي لا تزال أكبر مورد للطاقة لها.

ولم تنضم صوفيا لحلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في طرد دبلوماسيين روس العام الماضي بعد تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.