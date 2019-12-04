الصين تحتج على "قانون الويغور" الأمريكي

المصدر: رويترز

ذكر التلفزيون الحكومي أن الصين استدعت ممثلا للسفارة الامريكية اليوم الاربعاء للاحتجاج على مشروع قانون أيده مجلس النواب الأمريكي بخصوص معاملة بكين لأقلية الويغور المسلمة.

وقال التقرير التلفزيوني إن نائب وزير الخارجية شين قانغ قدم "مذكرة احتجاج شديدة" لوليام كلاين، مستشار السفارة الأمريكية للشؤون السياسية، وحث الولايات المتحدة على وقف تدخلها في شؤون الصين.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق أمس الثلاثاء بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يطلب من إدارة ترامب تشديد موقفها إزاء حملة الصين على أقلية الويغور المسلمة الأمر الذي أثار غضب بكين.