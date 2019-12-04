كوريا الشمالية تتوعد باستخدام القوة ضد الولايات المتحدة

المصدر: يونهاب

وجهت كوريا الشمالية انتقادا شديد اللهجة لرئيس الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، لتلميح الأخير حول إمكانية استخدام القوة ضد البلاد الشيوعية، متوعدةً بأنها ستتخذ إجراءات "فورية" إذا دعت الحاجة.

وقال "بارك جونغ-تشون" رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الشعب الكوري في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية "أود أن أوضح أن استخدام القوة المسلحة ليس امتيازا حصريا للولايات المتحدة فقط.".

وأضاف "يمكن لأي شخص أن يخمن كيفية استجابة كوريا الشمالية، في حال قامت الولايات المتحدة باتخاذ تحركات عسكرية ضد بيونغ يانغ".

وجاء البيان بعد ساعات من تصريح ترامب بأن واشنطن قد تستخدم القوة إذا دعت الحاجة أثناء حضوره لقمة الناتو في بريطانيا.

وقال ترامب: "لدينا الآن أقوى جيش على الإطلاق، ونحن إلى حد بعيد أقوى دولة في العالم. ونأمل ألا نضطر إلى استخدامه، ولكن إذا اضطررنا لذلك، فسوف نستخدمه"، وحث كوريا الشمالية والزعيم كيم جونغ-أون على احترام اتفاقهما لنزع الأسلحة النووية.

وقال المسؤول الكوري الشمالي إن كيم نفسه "يشعر بالاستياء" لتصريحات ترامب الأخيرة، وأكد على أن السبب الوحيد الذي يمنع من نشوب نزاع مادي بين البلدين هو بناء العلاقات الوثيقة بين الزعيمين.