ترامب : جاستن ترودو بوجهين

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه انتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لإخفاقه في تحقيق هدف إنفاق اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وأضاف ترامب أن ترودو بوجهين بسبب تعليقات أدلى بها بشأنه فيما يبدو.

وقال ترامب ردا على سؤال بشأن تصريحات ترودو عن أداء الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي في قمة لحلف شمال الأطلسي في بريطانيا "إنه بوجهين".

وأضاف ترامب "أراه شخصا لطيفا للغاية ولكنك تعلم أن الواقع أني أخبرته حقيقة أنه لا يدفع اثنين في المئة وأرى أنه غير سعيد بهذا الأمر... إنه لا يدفع اثنين في المئة ويجب أن يدفع اثنين في المئة. كندا لديها أموال".