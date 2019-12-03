استطلاع دولي.. الطلاب الصينيون أذكى من أقرانهم

المصدر: د ب ا

تفوق الطلاب الصينيون على أقرانهم في كل الدول الأخرى التي شملها استطلاع يتعلق بالتعليم شمل القراءة والرياضيات والقدرات العلمية، مما يؤكد استمرار توفر قوة اقتصادية للمستقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الدراسة التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشملت طلاب في عمر 15 عاما من أنحاء العالم، خلصت إلى أن مدن بكين وشنغهاي وجيانجسو وتشيجيانج تفوقت في العلوم والرياضيات، حتى مع انخفاض مستوى دخل الأسرة فيها عن مستوى الدخل فى الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.

وقال الأمين العام للمنظمة أنجيل جوريا: "جودة مدارسهم اليوم سوف تغذي قوة اقتصادهم في المستقبل".

وسلطت دراسة بيزا (برنامج التقييم الدولي للطلاب)، التي شملت 600 ألف طالب في 79 دولة، الضوء على صعوبة تحسين التعليم.

وقال جوريا: "من المثير للأسف أن معظم دول المنظمة لم تشهد بالكاد أي تحسن في أداء طلابها منذ بداية إجراء دراسة بيزا عام 2000".