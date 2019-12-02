الفلبين تعلق الدراسة وتلغي رحلات جوية قبل وصول إعصار كاموري

المصدر: د ب أ

شهد شرق الفلبين اليوم الاثنين هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، وذلك قبل أن يصل إعصار كاموري، مما دفع السلطات لتعليق الدراسة وإلغاء الرحلات الجوية الداخلية.

وقال مكتب الارصاد إنه من المتوقع أن يصل إعصار كاموري أقاليم الباي وكاتاندوانيس وسورسوجون مساء اليوم أو صباح غد الثلاثاء.

وأظهرت أحدث نشرة جوية أن الاعصار يحمل رياحا تسير بسرعة 150 كيلومترا في الساعة وزوابع تسير بسرعة تصل إلى 185 كيلومترا في الساعة، ويتحرك غربا بسرعة 20 كيلومترا في الساعة.

ورفع مكتب الارصاد حالة التحذير من الاعصار في نحو 50 إقليما والمناطق الرئيسية بالعاصمة مانيلا.

وقد جرى إغلاق المدارس في 20 إقليما بشرق وشمال البلاد، بالإضافة إلى العاصمة. وتم إلغاء أكثر من 20 رحلة جوية داخلية.

وجرى إجلاء نحو 63 ألف مواطن من إقليمي الباي وكامارينس نورتي من منازلهم منذ أمس الأحد، وذلك في ظل تحذيرات من أن إعصار كاموري قد يؤدي لوقوع فيضانات غزيرة وانهيارات أرضية وطينية.

وقال المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو إن الحكومة تراقب الاعصار عن كثب، وجرى وضع فرق الاغاثة في وضع الاستعداد.