ترامب يصل أفغانستان في زيارة مفاجئة

المصدر: رويترز

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أفغانستان اليوم الخميس في زيارة مفاجئة للقوات الأمريكية هناك في عيد الشكر وهي أول زيارة له إلى هناك منذ توليه الرئاسة.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في قاعدة باجرام الجوية بعد رحلة خلال الليل من واشنطن رافق ترامب خلالها روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض ومجموعة صغيرة من المستشارين وضباط الحرس الرئاسي ومجموعة من المراسلين الممثلين للمؤسسات الإعلامية.

والتقى ترامب بالرئيس الأفغاني أشرف غني وألقى كلمة أمام القوات الأمريكية.

وقال ترامب إن حركة طالبان الأفغانية ترغب في إبرام اتفاق وعبر عن اعتقاده بأنها تريد وقف إطلاق النار.