باكستان تمدد فترة تولي قائد الجيش 6 أشهر

المصدر: د ب أ

أصدرت المحكمة العليا الباكستانية اليوم الخميس قرارا بتمديد فترة تولي قائد الجيش لمنصبه لمدة ستة أشهر لكي يستمر في أداء مهامه، رافضة طلب الحكومة بإبقائه في منصبه لمدة ثلاثة أعوام أخرى.

وأمرت المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة في العاصمة إسلام آباد الحكومة بإزالة الغموض في القانون المتعلق بالفترة التي يمكن أن يبقى فيها قائد الجيش في منصبه.

وكان من المقرر أن يترك قائد الجيش قمر جاويد باجوا منصبه غدا الجمعة، في نهاية فترة ولايته الأصلية، ولكن رئيس الوزراء عمران خان قال إنه يريد أن يبقى الجنرال في منصبه لمدة ثلاثة أعوام أخرى.

وقد أمرت المحكمة بتمديد قصير لفترة تولي الجنرال لمنصبه، فيما تعد ضربة لحكومة خان الموالية للعسكريين.