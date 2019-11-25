السويد تحقق في أمر وزير عراقي متهم بجرائم ضد الإنسانية

المصدر: ستوكهولم - رويترز

قال مكتب الادعاء السويدي، اليوم "الاثنين"، إنه فتح تحقيقاً مبدئياً بشأن الاشتباه في ارتكاب وزير عراقي جرائم ضد الإنسانية.

وقال المكتب في بيان: «تلقّينا تقارير عن وزير عراقي يشتبه في أنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية». ولم يحدد البيان هوية الوزير، كما لم يذكر تفاصيل عن المزاعم.

وأضاف البيان: «تعمل الآن الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الدولية والمنظمة لتحديد كيفية المضي قدماً في هذا التحقيق الذي لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية».

ورفض الادعاء الإدلاء بمزيد من التعقيب.

وتشهد العراق، منذ شهرين، تظاهرات في بغداد و9 محافظات عراقية جنوبية، وسط اضطرابات أمنية وسقوط العشرات من الضحايا.

وتُعدّ موجة الاحتجاجات الجارية في العراق ضد فساد الطبقة السياسية الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، وتستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية.

