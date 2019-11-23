إدانة رئيس أكبر شركة طيران نيجيرية بغسيل أموال

المصدر: د ب أ

أدانت السلطات الأمريكية رجل الأعمال النيجيري ألين أونيما الذي يمتلك شركة طيران "أير بيس"، وهي الأكبر في البلاد، بناء على اتهامات بالفساد وغسيل الأموال.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إنه قام بتحويل "أكثر من 20 مليون دولار من نيجيريا عبر حسابات مصرفية أمريكية باستخدام وثائق زائفة تتعلق بشراء طائرات".

وجاء في البيان، الذي نقلته وكالة أنباء بلومبرج، أن الرئيس الإداري والمالي للشركة، إجيروجنه ايجاها، اتُهم بالاحتيال المصرفي وسرقة الهوية في نفس القضية.

وأضاف البيان أن أونيما، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي للشركة، استخدم خطابات اعتماد للتصدير ، كان من المفترض أن تمول شراء خمس طائرات ركاب بوينج 737 من جانب شركة "أير بيس"، لجعل المصارف تقوم بتحويل الأموال.

وجاء في البيان أن وثائق الدعم التي تم الحصول عليها من شركة مسجلة في أمريكا مملوكة لأونيما "زائفة".

وقالت وزارة العدل إنه غسل أكثر من 16 مليون دولار من المبالغ المتحصل عليها بتحويلها إلى حسابات أخرى.

وأضاف البيان أن أكثر من ثلاثة ملايين دولار من الأموال المحولة جاءت من حسابات لمنظمات أنشأها أونيما للترويج للسلام في نيجيريا.

ولم ترد الشركة على الفور على طلبات بالتعليق خارج ساعات العمل المعتادة.

